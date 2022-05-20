Крис Бруссард: «Лейкерс» делают вид, что могут сохранить Уэстбрука. Они надеются поднять его стоимость»

Телеведущий Крис Бруссард отреагировал на последние слухи о том, что не определились с решением по разыгрывающему и все еще могут сохранить его в составе на следующий сезон.

«Лейкерс» просто делают вид, что могут сохранить Уэстбрука. Они надеются поднять его стоимость, что-то выручить за него. Они достаточно умны для таких действий. «Лейкерс» едва ли в восторге от того, что ради избавления от Расса им придется не только отказаться от драфт-активов, но, возможно, и взять на себя долгосрочные контракты, получая игроков, которые могут оказаться вовсе не такими уж хорошими и нужными.

Они оставят его, только если не смогут найти подходящий вариант расставания. Полагаю, что их главный вариант и выбор – избавление от Расса. Но если предложения окажутся совсем плохими и они не могут его выкупить… На мой взгляд, они поступают умно. Не думаю, что это плохо, когда они спрашивают кандидатов в тренеры о том, какие у них мысли по поводу Расса», – заявил Бруссард.

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