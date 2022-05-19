Инсайдер Дэн Войке: «Лейкерс» не определились с решением по Расселлу Уэстбруку»

все еще не определились с решением по будущему в клубе разыгрывающего .

Об этом сообщает инсайдер Los Angeles Times Дэн Войке, ссылаясь на общение с различными источниками в Чикаго, где пройдет драфт-комбайн .

Клуб может сохранить 33-летнего игрока или попытаться обменять его, задействовав для этого пик первого раунда.

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