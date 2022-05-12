Фил Джексон советует «Лейкерс» обменять Леброна и оставить Уэстбрука

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Легендарный тренер Фил Джексон, который консультирует «Лейкерс» по баскетбольным и управленческим вопросам, считает правильным оставить разыгрывающего Расселла Уэстбрука в клубе.

Как сообщает журналист Fox Sports Билл Плашке, Джексон советует обменять 37-летнего форварда Леброна Джеймса и перестроить команду вокруг Уэстбрука.

«Лейкерс» завершили регулярный чемпионат на 11-м месте в Западной конференции и не попали в плей-офф. После окончания сезона калифорнийский клуб уволил главного тренера Фрэнка Вогеля.

Джеймс завершил регулярку на третьем месте в рейтинге лучших бомбардиров (30,3). Уэстбрук по ходу сезона неоднократно становился объектом критики и считался неудачным приобретением для команды.

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