«Лейкерс» спрашивают кандидатов на пост главного тренера, как бы они использовали Расселла Уэстбрука

Теги Лейкерс Терри Стоттс НБА Расселл Уэстбрук Чарльз Ли Дарвин Хэм Баскетбол

Руководители «Лейкерс» во время собеседований с кандидатами на пост главного тренера спрашивают, как бы они использовали Расселла Уэстбрука, сообщает инсайдер The Athletic Сэм Эмик.

Судя по всему, «Лейкерс» планируют оставить звездного разыгрывающего в своем составе в следующем сезоне.

«Лейкерс» продолжают процесс поиска нового главного тренера и провели собеседования с некоторыми претендентами. Фаворитами на вакантную должность называют Терри Стоттса и Дарвина Хэма.

Также «Лейкерс» запрашивали разрешение на собеседование с ассистентом главного тренера «Милуоки» Чарльзом Ли.

Бывшего игрока НБА застрелили, когда он помогал решать семейный конфликт. Убийца испугался его размеров и говорит, что все по закону

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные