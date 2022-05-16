«Лейкерс» спрашивают кандидатов на пост главного тренера, как бы они использовали Расселла Уэстбрука

Руководители во время собеседований с кандидатами на пост главного тренера спрашивают, как бы они использовали , сообщает инсайдер The Athletic Сэм Эмик.

Судя по всему, «Лейкерс» планируют оставить звездного разыгрывающего в своем составе в следующем сезоне.

«Лейкерс» продолжают процесс поиска нового главного тренера и провели собеседования с некоторыми претендентами. Фаворитами на вакантную должность называют и Дарвина Хэма.

Также «Лейкерс» запрашивали разрешение на собеседование с ассистентом главного тренера «Милуоки» Чарльзом Ли.

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