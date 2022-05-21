Лука Дончич призвал болельщиков «Уорриорз» к спокойствию после 3-очкового попадания и «+14»

Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич обратился к поклонникам «Уорриорз» под занавес первой половины второго матча финала Западной конференции, когда реализовал дальний 3-очковый, который принес техасцам 14-очковый перевес к перерыву.

Дончич призвал болельщиков «Уорриорз» к спокойствию после попадания.

Уходя в раздевалку, словенец вступил в перепалку с одним из болельщиков.

«Голден Стэйт» удалось совершить «камбек» с «-19» и одержать вторую победу в серии (126:117, 2-0).

Лука Дончич затащил «Даллас» в четверку лучших команд НБА. Сможет ли он обыграть современных титанов из «Голден Стэйт»?