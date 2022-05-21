Чарльз Баркли: «Болею за «Даллас». Хочу, чтобы болельщики «Уорриорз» страдали»

Легенда НБА, эксперт TNT Чарльз Баркли объяснил, почему поддерживает в финале Западной конференции с «Голден Стэйт».

«Почему «Мэверикс» лучше «Уорриорз»? Я не говорю, что они лучше. Но я просто не могу отдать предпочтение «Голден Стэйт» и поставить на их победу, потому что ненавижу болельщиков этой команды. Мне нравятся их игроки и тренер, но поклонников я ненавижу.

Так что я за «Даллас». Хочу, чтобы болельщики «Уорриорз» страдали», – заявил Баркли.

победил во 2-м матче с «Далласом» (126:117, 2-0), совершив камбэк с «-19».

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