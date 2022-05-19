Дрэймонд Грин показал бицепсы после попадания с фолом

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Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин во время первого матча финала Западной конференции с «Мэверикс» (112:87, 1-0) показал бицепсы после попадания с фолом.

Эпизод произошел в середине второй четверти, когда на Грине нарушил правила Макси Клебер.

На счету Дрэймонда 10 очков, 9 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.

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