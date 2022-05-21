Эргин Атаман: «Анадолу Эфес» похож на команду НБА»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Анадолу Эфес НБА Баскетбол

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман сравнил турецкий клуб с клубом НБА.

«К нам приходят разного рода люди. Мы похожи на команду НБА. Когда я говорю об НБА, я имею в виду не только систему или технические аспекты, но и организацию. Мы как организация НБА.

Эфес — это баскетбольный клуб, но это национальный клуб. Нас поддерживает вся страна, и это первый турецкий клуб, выигравший европейский титул в 1996 году. У нас нет футбольного клуба, но в последних девяти домашних матчах мы играли при полном аншлаге», – сказал Атаман.

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