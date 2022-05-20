Эргин Атаман: «Осталась одна победа до второго подряд титула»

Главный тренер поделился впечатлениями от полуфинала с (77:74), исход которого решил 3-очковый Василие Мицича под сирену.

«Мне хотелось бы поддержать моего хорошего друга Барцокаса. Им очень не повезло. Все решил один бросок под сирену, в таких случаях определенно лучше быть на стороне победителей.

«Олимпиакос» провел отличный матч, поздравляю их клуб и болельщиков, эти люди создали на арене потрясающую атмосферу. У них отличный клуб, сильный клуб.

Матч получился потрясающий, столько разных событий, взлеты и падения. Мы начали не лучшим образом, но во второй половине взяли контроль над игрой в свои руки, вели 10-11 очков. И все же мы устали, особенно Ларкин с его проблемами с коленом. Он устал, Мицич устал, мы много намазали, упустили несколько возможностей снять все вопросы, «Олимпиакос» вернулся. Это был очень непростой матч.

Осталась одна победа до второго подряд титула», – заявил Атаман.

Полуфиналы Единой лиги — ожидания и реальность

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