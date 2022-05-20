Найджел Уильямс-Госс не поможет «Реалу» в финале Евролиги из-за травмы

Защитник «Реала» Найджел Уильямс-Госс пропустит финал с в субботу из-за травмы правого голеностопа.

Уильямс-Госс получил повреждение на первой минуте полуфинальной встречи с «Барселоной» (86:83). В мадридском клубе опасаются, что американец может пропустить длительный срок. Ему предстоит пройти обследование в Мадриде.

По словам главного тренера «Реала» , не исключен вариант с возвращением в ротацию .

В конце апреля сообщалось, что Эртель и Трей Томпкинс были отстранены от участия в матчах и тренировках за нарушение клубной дисциплины, позже они вернулись в команду.

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