Василие Мицич: «Думаю, что травма не очень серьезная»

Защитник «Анадолу Эфеса» , забросивший победный мяч в полуфинальном матче Евролиги против (77:74), рассказал о травме, которую он получил в первой половине встречи.

«Как вы видели, я получил удар во второй четверти. Тем не менее я доиграл до конца и смог внести свой вклад в победу. Посмотрим, но думаю, что травма не очень серьезная», – сказал серб.

Мицич получил повреждение при столкновении с форвардом «Олимпиакоса» Шакилом Маккиссиком во второй четверти. После матча игроку сделали МРТ.

Завтра сыграет с «Реалом» в финале .

Полуфиналы Единой лиги — ожидания и реальность