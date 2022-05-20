Василие Мицич: «Думаю, что травма не очень серьезная»

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Защитник «Анадолу Эфеса» Василие Мицич, забросивший победный мяч в полуфинальном матче Евролиги против «Олимпиакоса» (77:74), рассказал о травме, которую он получил в первой половине встречи.

«Как вы видели, я получил удар во второй четверти. Тем не менее я доиграл до конца и смог внести свой вклад в победу. Посмотрим, но думаю, что травма не очень серьезная», – сказал серб.

Мицич получил повреждение при столкновении с форвардом «Олимпиакоса» Шакилом Маккиссиком во второй четверти. После матча игроку сделали МРТ.

Завтра «Анадолу Эфес» сыграет с «Реалом» в финале Евролиги.

Полуфиналы Единой лиги — ожидания и реальность

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