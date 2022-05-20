Василие Мицич: «Думаю, что травма не очень серьезная»

Защитник «Анадолу Эфеса» Василие Мицич, забросивший победный мяч в полуфинальном матче Евролиги против «Олимпиакоса» (77:74), рассказал о травме, которую он получил в первой половине встречи.
«Как вы видели, я получил удар во второй четверти. Тем не менее я доиграл до конца и смог внести свой вклад в победу. Посмотрим, но думаю, что травма не очень серьезная», – сказал серб.
Мицич получил повреждение при столкновении с форвардом «Олимпиакоса» Шакилом Маккиссиком во второй четверти. После матча игроку сделали МРТ.
Завтра «Анадолу Эфес» сыграет с «Реалом» в финале Евролиги.