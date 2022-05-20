Фабьен Козюр: «Давайте поговорим после финала, я очень суеверный»

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Атакующий защитник «Реала» Фабьен Козюр предпочел не давать никаких прогнозов по поводу предстоящего финала Евролиги против «Анадоду Эфеса».

«Я не знаю, как я сыграю. Давайте поговорим после финала. Потому что я очень суеверный.

Постараюсь сыграть хорошо. Я выступаю за «Реал» неслучайно. Ты должен доказать, что достоин носить эту форму. Я полностью выкладываюсь в этих матчах. Я не хочу вернуться домой с чувством сожаления», – сказал француз.

В финале Евролиги 2018 года против «Фенербахче» в Белграде Козер набрал 17 очков, что помогло «Реалу» стать чемпионом.

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