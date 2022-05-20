Жорди Бертомеу: «Юридических оснований для вывода ЦСКА из состава Евролиги нет. Но если речь об участии в турнире, это невозможно»

Президент ЦСКА Жорди Бертомеу заявил, что российские команды, скорее всего, не будут участвовать в следующем сезоне, но ситуация с ЦСКА несколько иная.

«Они выживут. Нужно провести различие. ЦСКА является акционером компании, и ничто не лишит их возможности быть акционерами, поэтому они останутся акционерами лиги.

Участие российских команд зависит от того, что будет происходить на Украине, но контракт с ЦСКА нельзя прервать. На данный момент другие команды не могут играть против российских команд, а российские команды не могут играть против других клубов.

У нас нет проблем ни с контрактом, ни с тем, что ЦСКА является акционером компании. Юридических оснований для вывода ЦСКА из состава Евролиги нет. Но если речь об участии в турнире, это невозможно для обеих сторон.

Эти контрактные обязательства сейчас приостановлены до тех пор, пока вся политическая, экономическая и юридическая европейская система не вернется к нормальной жизни. Когда? Никто не знает. Я считаю, что есть разумные основания полагать, что сезон-2022/23 пройдет без российских клубов», – заявил Бертомеу.

Ранее президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что московский клуб проинформировал клубы Евролиги о том, что не собирается пропускать розыгрыш турнира в следующем сезоне.

Пресс-служба Евролиги сообщила, что решение об участии ЦСКА в сезоне-2022/23 будет принято не позднее конца июля.

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