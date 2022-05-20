Жорди Бертомеу – о своем отстранении: «Я очень спокоен, я соглашусь с решением клубов»

Президент Евролиги Жорди Бертомеу во время традиционной пресс-конференции на «Финале четырех» в Белграде высказался о своем предстоящем уходе с поста главы лиги.

«Я очень спокоен, я соглашусь с их решением. Самое главное — это турнир, а не я. Я продолжаю работать и жду», – сказал Бертомеу.

Бертомеу уточнил, что не располагает официальной информацией ни о своем возможном преемнике, ни об отстранении, поэтому продолжает работать в обычном режиме.

В ноябре прошлого года клубы Евролиги с долгосрочными лицензиями проголосовали за отстранение Бертомеу по окончании текущего сезона.

Шесть клубов – ЦСКА, «Маккаби Тель-Авив», «Жальгирис», «Олимпиакос», «Панатинаикос» и «Милан» – проголосовали за лишение Бертомеу полномочий главы Евролиги. На стороне Бертомеу были испанские «Реал», «Барселона» и «Баскония», а также турецкие «Анадолу Эфес» и «Фенербахче».

Бертомеу должен покинуть свой пост 30 июня.

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