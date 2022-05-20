Деян Бодирога может войти в руководящий состав Евролиги

Известный сербский баскетболист и функционер в ближайшее время может войти в руководящий состав Евролиги.

Упоминание Бодироги в данном контексте называется признаком грядущих изменений в управленческой структуре Евролиги. По ходу нынешнего сезона сообщалось, что многолетний президент турнира покинет свой пост.

Бодирога – уважаемая фигура в баскетбольной Европе, у него есть связи во многих странах континента. Бывший вице-президент Сербской федерации баскетбола находится в хороших отношениях с ФИБА.

Бодирога не рассматривается в качестве преемника Бертомеу. Ожидается, что он вместе с другими деятелями может заняться созданием обновленной Евролиги.

Бодирога присутствует на «Финале четырех» -21/22, который проходит в Белграде.

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