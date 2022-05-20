Жорди Бертомеу: «Мы намерены предоставить две уайлд-кард на 1 год на место российских команд»

Президент Евролиги Жорди Бертомеу заявил, что в случае недопуска российских клубов к участию в сезоне-2022/23, лига предоставит две уайлд-кард на 1 год.

«Я осознаю тот факт, что мы переживаем непростые времена. Надеюсь, что нам удастся в скором времени урегулировать ситуацию, потому что нам нужно подготовиться к следующему сезону.

Могу предупредить заранее, что трудно представить, как российские команды смогут участвовать в турнире в следующем сезоне.

Если российские команды к участию не допускаются, то мы намерены предоставить две уайлд-кард на 1 год на место российских команд. И мы намерены предложить командам Евролиги тот же формат, что и нынешний», — сказал Бертомеу.

Ранее президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что московский клуб проинформировал клубы Евролиги о том, что не собирается пропускать розыгрыш турнира в следующем сезоне.

Пресс-служба Евролиги сообщила, что решение об участии ЦСКА в сезоне-2022/23 будет принято не позднее конца июля.

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