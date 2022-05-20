Евролига добилась в сезоне-2021/22 финансового роста на 12 процентов

Президент Евролиги Жорди Бертомеу во время традиционной пресс-конференции на «Финале четырех» в Белграде заявил, что лига добилась в сезоне-2021/22 финансового роста на 12 процентов. Рост интереса к лиге со стороны зрителей составил 22 процента.

Евролига готовит новые правила финансового fair-play, по которым клубу будет разрешено тратить на зарплаты 60-65 процентов своего бюджета. Изначально планировались 50 процентов.

«У нас есть команды, которые тратят на зарплаты сумму, превышающую их доходы на 150 процентов», – объяснил решение Бертомеу.

По словам Бертомеу, средний бюджет клуба Евролиги в настоящее время составляет 24 миллиона евро.

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