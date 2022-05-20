Евролига в будущем планирует провести «Финал четырех» на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде

Теги Turkish Airlines EuroLeague Сантьяго Бернабеу Жорди Бертомеу Баскетбол

Евролига в будущем рассчитывает провести «Финал четырех» на знаменитом стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, на котором выступает футбольный «Реал».

Об этом рассказал президент Евролиги Жорди Бертомеу.

«Реал» на данном этапе проводит приготовления к открытию «Сантьяго Бернабеу» после реконструкции. Презентация обновленной арены запланирована на декабрь 2022 года.

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