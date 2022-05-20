Кенни Эткинсон – в окончательном списке кандидатов на пост главного тренера «Лейкерс»

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Кенни Эткинсон также вошел в окончательный список кандидатов на пост главного тренера «Лейкерс», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ранее сообщалось, что ассистент «Милуоки» Дарвин Хэм и бывший главный тренер «Портленда» Терри Стоттс дошли до финального раунда собеседований.

Эткинсон в этом сезоне работает одним из ассистентов главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра. В период 2016-2020 54-летний специалист возглавлял «Бруклин».

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века

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