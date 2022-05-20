Терри Стоттс и Дарвин Хэм дошли до финального раунда собеседований на должность главного тренера «Лейкерс»

Ассистент Дарвин Хэм и бывший главный тренер входят в число кандидатов, которые дошли до финального раунда собеседований на должность главного тренера «Лейкерс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

И Хэм, и Стоттс были среди первых кандидатов, приглашенных на собеседование в «Лейкерс» в начале процесса.

48-летний Хэм уже работал в калифорнийской команде с 2011 по 2013 год в качестве ассистента. С 2018-го он входит в тренерский штаб Майка Буденхольцера в «Бакс».

Стоттс ранее работал в «Портленде». Перед увольнением в 2021 году 64-летний специалист восемь раз подряд выводил команду в плей-офф .

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века