Терри Стоттс и Дарвин Хэм дошли до финального раунда собеседований на должность главного тренера «Лейкерс»

Теги Лейкерс Милуоки Терри Стоттс Портленд НБА Дарвин Хэм Баскетбол

Ассистент «Милуоки» Дарвин Хэм и бывший главный тренер «Портленда» Терри Стоттс входят в число кандидатов, которые дошли до финального раунда собеседований на должность главного тренера «Лейкерс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

И Хэм, и Стоттс были среди первых кандидатов, приглашенных на собеседование в «Лейкерс» в начале процесса.

48-летний Хэм уже работал в калифорнийской команде с 2011 по 2013 год в качестве ассистента. С 2018-го он входит в тренерский штаб Майка Буденхольцера в «Бакс».

Стоттс ранее работал в «Портленде». Перед увольнением в 2021 году 64-летний специалист восемь раз подряд выводил команду в плей-офф НБА.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века

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