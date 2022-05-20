Пау Газоль стал членом комиссии МОК по этике

Двукратный чемпион НБА испанец Пау Газоль избран в состав комиссии по этике.

В пятницу в Лозанне прошло заключительное, третье заседание 139-й сессии МОК. Первые два состоялись 3 и 19 февраля в Пекине.

В составе сборной Испании Газоль стал серебряным (2008, 2012) и бронзовым (2016) призером Олимпийских игр, чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Испанец является двукратным чемпионом НБА (2009, 2010) в составе . Также он выступал за «Мемфис», «Чикаго», «Сан-Антонио» и «Милуоки».

Газоль завершил карьеру игрока в октябре прошлого года.

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На протяжении 20 лет Испанию не представляли без братьев Газолей. Они провели последний матч в Токио и больше не сыграют за сборную