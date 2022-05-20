Российские сборные и клубы отстранены от участия в ближайших европейских турнирах

Совет ФИБА-Европа, собравшийся в пятницу в столице Литвы Вильнюсе, решил применить к европейским турнирам решение, принятое Исполнительным комитетом ФИБА в отношении России и Беларуси.

Официальные европейские турниры не будут проводиться в России или Беларуси до дальнейшего уведомления, а команды России и Беларуси отстранены от участия в предстоящих европейских турнирах сезона-2022/23.

Таким образом, команды России и Беларуси не примут участие в Евробаскете-2022, предварительном отборочном турнире Евробаскета-2025, во всех молодежных чемпионатах Европы 2022 года, Кубке ФИБА-Европа, женской Евролиге и женском Еврокубке.

Российские и белорусские клубы также не примут участие в сезоне Лиги чемпионов-2022/23. Решение было принято на заседании правления турнира в пятницу.

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