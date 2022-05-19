Андрей Кириленко: «ФИБА делает все возможное, чтобы следовать нейтральности и разделять спорт и политику»

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Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что ФИБА делает все возможное, чтобы соблюдать нейтралитет и разделять спорт и политику.

«Я на связи с ФИБА постоянно, и при сегодняшней политической напряженности ФИБА делает все возможное, чтобы следовать нейтральности и разделять спорт и политику.

И главный момент, который сейчас существует, это вопрос безопасности команд и логистики передвижений. И это главная причина, по которой мы приостанавливаем сейчас свое участие в официальных турнирах», – сказал Кириленко.

Ранее ФИБА подтвердила решение об отстранении всех сборных России, включая сборные по баскетболу 3х3, от участия в турнирах, которые пройдут под эгидой организации в ближайшие месяцы.

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