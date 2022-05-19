Светлана Журова – об отстранении сборных России от чемпионатов мира: «Надо выстраивать свой план соревнований, привлекать болельщиков»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала решение об отстранении сборных России по баскетболу от участия в ближайших чемпионатах мира.

«Решение об отстранении российских спортсменов коснется любой Федерации, к сожалению. Следующий год будет без международных стартов для наших спортсменов. Не помню, чтобы у нас когда-то такое было. Неприятная ситуация.

Нам не надо обращать на это внимания. Надо выстраивать свой план соревнований, привлекать болельщиков. Болельщики должны проявить солидарность в этом вопросе. Посмотрим, будут ли они ходить на трибуны и поддерживать наших ребят. Надо привлекать людей на стадионы», — сказала Журова.

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