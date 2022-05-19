Сергей Базаревич – об отстранении сборных России: «Для игроков, для тренеров, для развития баскетбола это нехорошо»

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Бывший главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал отстранение мужской команды России от квалификации чемпионата мира-2023 и женской – от чемпионата мира-2022.

«Исходя из того, как в последнее время разворачивались события, это, к сожалению, ожидаемо. Но в любом случае это очень неприятное событие.

К тому же, женская сборная уже очень давно не играла на чемпионатах мира, и, наконец отобравшись, по всей видимости, если ничего не изменится, пропустит турнир.

Для игроков, для тренеров, для развития баскетбола это нехорошо. Но в первую очередь, конечно, для игроков. Потому что век игрока короткий — может, и не поучаствует в таких больших событиях. К тому же, надо еще отобраться в сборную», — сказал Базаревич.

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