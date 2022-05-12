«Хьюстон» в любой момент готов забрать из «Лейкерс» Уэстбрука с пиком

«Лейкерс» перед дедлайном обсуждали вариант обмена с «Рокетс», в результате которого команду пополнил бы , а в обратном направлении отправился и пик первого раунда драфта.

Как сообщает инсайдер Кит Смит, по-прежнему заинтересован в подобной сделке и в любой момент готов вернуться к ее осуществлению.

«Лейкерс» могут включить в обмен пик 2026-го, 2027-го или 2028-го годов.

Ходят слухи, что знаменитый тренер Фил Джексон советует «Лейкерс» обменять Леброна Джеймса и оставить Уэстбрука.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века