Андрей Кириленко: «В данный момент основная задача – организация и поиск неофициальных турниров для наших команд с потенциально серьезными соперниками»

Президент РФБ Андрей Кириленко отметил, что федерация была готова к решению ФИБА об отстранении сборных России от участия в ближайших турнирах, и заявил, что главной задачей сейчас будет организация и поиск неофициальных турниров, где российские команды смогут соревноваться с серьезными соперниками.

«Мы были готовы к этому решению и ожидали, что нашим сборным не удастся выступить в этом году на крупнейших мировых соревнованиях. В том случае, если к концу года градус напряженности снизится, нашей главной целью станет оперативное возвращение на площадку.

В данной ситуации настраиваемся на серьезную работу с нашими резервными сборными и ближайшими кандидатами в главные команды страны. При этом ведущим российским игрокам необходимо предоставить этим летом необходимый отдых – из года в год они постоянно участвовали в крупнейших соревнованиях. В данный момент основная задача – организация и поиск неофициальных турниров для наших команд с потенциально серьезными соперниками.

На протяжении последних лет у нас установился отличный диалог с ФИБА. Та ситуация, которая сложилась сейчас во всех видах спорта, требует постоянного контакта. Международная федерация баскетбола всегда была готова пойти нам навстречу – в частности, во многом благодаря ее усилиям женская сборная России смогла принять участие в отборочном турнире женского Кубка мира, матчи которого с участием нашей команды были перенесены из США в Доминиканскую Республику.

Сейчас огромное давление испытывают не только российские, но и многие международные организации. Важно, что в отношении российских представителей баскетбола никто не поддается истерии. Баскетбол, как и весь спорт в целом, должен быть вне политики», – заявил Кириленко.

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