РФБ: «Решение ФИБА, в первую очередь, связано с невозможностью обеспечения безопасности российских команд»

РФБ прокомментировала решение ФИБА об отстранении всех сборных России, включая сборные по баскетболу 3х3, от участия в турнирах, которые пройдут под эгидой организации в ближайшие месяцы.

«Решение ФИБА, в первую очередь, связано с невозможностью обеспечения безопасности российских команд во время международных соревнований. При этом полной дисквалификации, как это случилось со сборными России во многих других видах спорта, пока нет.

Руководство Российской Федерации Баскетбола ожидало, понимает и принимает это решение в связи с текущей ситуацией в мире и находится в постоянном контакте с представителями Международной федерации баскетбола», – говорится в заявлении на официальном сайте РФБ.

Россия отстранена от участия в квалификации мужского чемпионата мира-2023, женском чемпионате мира-2022, женском чемпионате мира-2022 U17, а также во всех ближайших международных турнирах по баскетболу 3х3.

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