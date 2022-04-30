Андрей Мартюк и Никита Михайловский – в числе участников просмотрового сбора кандидатов в сборную России

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С 30 мая по 20 июня в УТЦ «Новогорск» пройдет Открытый лагерь РФБ – традиционный просмотровый сбор для кандидатов в сборную России.

Для участия в лагере приглашены 23 игрока. Самым старшим из них 25 лет, самым младшим – 17.

Сбор пройдет вне зависимости от решения ФИБА о допуске или недопуске российских баскетболистов к отбору на чемпионат мира.

Состав участников просмотрового сбора

Защитники

Тимофей Герасимов, «Енисей»

Владислав Емченко, «Локомотив-Кубань»

Макар Коновалов, МБА

Никита Михайловский, «Автодор»

Григорий Мотовилов, «Енисей»

Александр Платунов, «Парма»

Андрей Топтунов, «Зенит»

Юрий Умрихин, ЦСКА-2

Александр Хоменко, ЦСКА

Александр Щербенев, «Локомотив-Кубань»

Форварды

Максим Барашков, «Самара»

Игорь Вольхин, «Зенит»

Филипп Гафуров, ЦСКА-2

Кирилл Елатонцев, «Локомотив-Кубань»

Павел Земский, «Зенит-М»

Антон Квитковских, «Автодор»

Андрей Лопатин, ЦСКА

Андрей Мартюк, «Локомотив-Кубань»

Егор Сычков, «Локомотив-Кубань»

Марк Тихоненко, «Астана»

Александр Чадов, «Нижний Новгород»

Центровые

Сергей Балашов, «Енисей»

Егор Рыжов, «Зенит-М»

Работать в Открытом лагере будет привычный штаб сборной России: главный тренер Зоран Лукич, ассистенты главного тренера Сергей Козин и Александр Полинкевич, тренер по физподготовке Георгий Артемьев, врач Юрий Кожокарь, массажисты Владимир Рюмшин и Василий Попов, администратор Алексей Боков.

Некоторые из баскетболистов уже играли за главную команду страны в официальных матчах, другие участвовали в тренировках, а для кого-то это первый вызов в национальную команду.

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