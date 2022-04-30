Андрей Мартюк и Никита Михайловский – в числе участников просмотрового сбора кандидатов в сборную России

С 30 мая по 20 июня в УТЦ «Новогорск» пройдет Открытый лагерь РФБ – традиционный просмотровый сбор для кандидатов в сборную России.
Для участия в лагере приглашены 23 игрока. Самым старшим из них 25 лет, самым младшим – 17.
Сбор пройдет вне зависимости от решения ФИБА о допуске или недопуске российских баскетболистов к отбору на чемпионат мира.
Состав участников просмотрового сбора
Защитники
Тимофей Герасимов, «Енисей»
Владислав Емченко, «Локомотив-Кубань»
Макар Коновалов, МБА
Никита Михайловский, «Автодор»
Григорий Мотовилов, «Енисей»
Александр Платунов, «Парма»
Андрей Топтунов, «Зенит»
Юрий Умрихин, ЦСКА-2
Александр Хоменко, ЦСКА
Александр Щербенев, «Локомотив-Кубань»
Форварды
Максим Барашков, «Самара»
Игорь Вольхин, «Зенит»
Филипп Гафуров, ЦСКА-2
Кирилл Елатонцев, «Локомотив-Кубань»
Павел Земский, «Зенит-М»
Антон Квитковских, «Автодор»
Андрей Лопатин, ЦСКА
Андрей Мартюк, «Локомотив-Кубань»
Егор Сычков, «Локомотив-Кубань»
Марк Тихоненко, «Астана»
Александр Чадов, «Нижний Новгород»
Центровые
Сергей Балашов, «Енисей»
Егор Рыжов, «Зенит-М»
Работать в Открытом лагере будет привычный штаб сборной России: главный тренер Зоран Лукич, ассистенты главного тренера Сергей Козин и Александр Полинкевич, тренер по физподготовке Георгий Артемьев, врач Юрий Кожокарь, массажисты Владимир Рюмшин и Василий Попов, администратор Алексей Боков.
Некоторые из баскетболистов уже играли за главную команду страны в официальных матчах, другие участвовали в тренировках, а для кого-то это первый вызов в национальную команду.
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