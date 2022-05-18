Саша Обрадович: «Шансы всех участников «Финала четырех» примерно равны, но у «Барселоны» на один процент больше»

Главный тренер «Монако» Саша Обрадович считает, что у всех участников «Финала четырех» в Белграде примерно равные шансы на победу, но у «Барселоны» немного больше.

«Я думаю, что шансы всех команд на победу в чемпионате примерно равны.

«Эфесу» удалось изменить ситуацию в этом сезоне. Видно, что они относятся к этому сезону более чем серьезно и играют на своем уровне. С другой стороны, у «Олимпиакоса» будут болельщики, плюс болельщики «Црвены Звезды», это может стать преимуществом. Я верю в тактические способности Георгиоса Барцокаса. Но опыт Эргина Атамана и его игроков тоже имеет очень важное значение.

Болельщики, конечно, могут что-то изменить, но люди на площадке важнее. Очень трудно сделать прогноз. Давайте отдадим победу в первом полуфинале . Несмотря на то, что я очень уважаю тренеров и игроков , я думаю, что у «Эфеса» будет немного больше преимуществ.

Пара – тоже довольно равная. Кори Хиггинс, который долгое время был травмирован, может стать X-фактором для «Барселоны». Обе команды показывают неплохой командный баскетбол. Все же думаю, что в этом поединке шансы «Барселоны» на один процент больше.

Что касается фаворита на победу в финале, я не уверен. Если финал будем таким, как я предсказал, шансы «Барселоны» будут на один процент больше. Они, вероятно, хотят победить больше, чем остальные, так как в прошлом году не смогли завершить свой рывок титулом», – сказал Обрадович.

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