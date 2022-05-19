Новица Величкович: «Барселона», возможно, фаворит. Однако «Реал» – это «Реал»

Бывший игрок поделился своими ожиданиями от предстоящих полуфинальных матчей Евролиги.

«Здорово, что «Финал четырех» проходит в Белграде, городе, полном любителей баскетбола и туристов. Это большое событие для Сербии.

«Эфес» показал свою силу в последних сезонах. Они медленно начали этот сезон, но у них много талантливых игроков, особенно что касается атаки. Я не уверен, что кто-то сможет остановить Ларкина и Мицича. Это первоклассный дуэт.

С другой стороны, показал, что играет в умный командный баскетбол, в одном матче возможно все. Однако я отдаю предпочтение , так как они умеют выигрывать титулы.

Глядя на весь сезон в целом, , возможно, фаворит. Болельщики тоже так думают. Однако «Реал» – это «Реал». Они доминировали на протяжении десятилетий, я отдаю свой голос «Реалу», – сказал Величкович.

Главный праздник европейского баскетбола – «Финал четырех» Евролиги – уже сегодня. Превью к торжеству