На «Штарк Арене» ожидается 11 500 болельщиков «Олимпиакоса»

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Ожидается, что не менее 11 500 греческих болельщиков будет присутствовать на «Штарк Арене» в Белграде во время полуфинального матча Евролиги между «Олимпиакосом» и турецким «Анадолу Эфесом».

Фанатов «Олимпиакоса» может оказаться намного больше, поскольку большое количество греков отправилось в сербскую столицу, не имея билетов. Евролига настоятельно рекомендовала не приезжать на арену без билетов, но это не помешало болельщикам отправится в Сербию.

При вместимости арены 18 386 мест было продано в общей сложности 15 500 билетов. По первоначальным подсчетам, число болельщиков остальных трех команд-участниц «Финала четырех» должно составить около 2 000.

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