На «Штарк Арене» ожидается 11 500 болельщиков «Олимпиакоса»

Ожидается, что не менее 11 500 греческих болельщиков будет присутствовать на в Белграде во время полуфинального матча Евролиги между «Олимпиакосом» и турецким .

Фанатов может оказаться намного больше, поскольку большое количество греков отправилось в сербскую столицу, не имея билетов. Евролига настоятельно рекомендовала не приезжать на арену без билетов, но это не помешало болельщикам отправится в Сербию.

При вместимости арены 18 386 мест было продано в общей сложности 15 500 билетов. По первоначальным подсчетам, число болельщиков остальных трех команд-участниц «Финала четырех» должно составить около 2 000.

Главный праздник европейского баскетбола – «Финал четырех» Евролиги – уже сегодня. Превью к торжеству