Жорди Бертомеу: «Если ситуация не изменится, российским командам будет очень сложно вернуться в Евролигу»

Президент Евролиги Жорди Бертомеу прокомментировал возможность для российских команд вернуться в турнир.

«Пока рано об этом говорить. Нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация. Думаю, после «Финала четырех» станет более понятно. Если ситуация останется такой же, как сейчас, российским командам будет очень сложно вернуться, – сказал Бертомеу.

Ранее совет Евролиги принял решение об исключении , и из данного турнира до конца нынешнего сезона, а также аннулировал результаты всех матчей с их участием.

также был исключен из Еврокубка до конца нынешнего сезона.

Душан Ивкович выиграл Евробаскет после 3-летней изоляции Югославии. А Евролигу – после 6-кратного сокращения бюджета «Олимпиакоса»