Жорди Бертомеу официально предложил исключить российские клубы из Евролиги до конца сезона

Теги ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Turkish Airlines EuroLeague Жорди Бертомеу Баскетбол

Президент Евролиги Жорди Бертомеу официально предложил исключить все российские команды из турнира до конца сезона-2021/22, сообщает BasketNews.

Бертомеу обратился к акционерам ECA с предложением утвердить отстранение российских клубов и не включать их в итоговую турнирную таблицу Евролиги. Тринадцать членов ECA должны будут проголосовать до полудня вторника, 22 марта. Среди голосующих — московский ЦСКА.

Ожидается, что акционеры Евролиги примут предложение.

На заседании 28 февраля Евролига приняла решение о временном отстранении российских клубов — ЦСКА (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург), УНИКС (Казань) и «Локомотив-Кубань» (Краснодар»)  — от участия в турнирах под эгидой организации.

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