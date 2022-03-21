Жорди Бертомеу официально предложил исключить российские клубы из Евролиги до конца сезона

Президент Евролиги Жорди Бертомеу официально предложил исключить все российские команды из турнира до конца сезона-2021/22, сообщает BasketNews.

Бертомеу обратился к акционерам ECA с предложением утвердить отстранение российских клубов и не включать их в итоговую турнирную таблицу Евролиги. Тринадцать членов ECA должны будут проголосовать до полудня вторника, 22 марта. Среди голосующих — московский ЦСКА.

Ожидается, что акционеры Евролиги примут предложение.

На заседании 28 февраля Евролига приняла решение о временном отстранении российских клубов — (Москва), (Санкт-Петербург), (Казань) и (Краснодар») — от участия в турнирах под эгидой организации.

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