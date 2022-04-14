Генеральный менеджер «Жальгириса»: «Между клубами и руководством Евролиги наблюдается кризис»

Генеральный менеджер поделился своими опасениями по поводу текущей ситуации в .

«Я думаю, что между клубами и руководством Евролиги наблюдается кризис. Пока этот кризис не разрешен, но я верю, что он будет разрешен. Так же, как и вопрос с нахождением на посту президента Евролиги. Но сейчас все хаотично.

Мы видим, что они опаздывают с принятием решений. Не хватает лидерства. Общение уже не то, что раньше», – сказал Мотеюнас.

Функционер не смог ответить на вопрос, есть ли понимание, кто займет место Бертомеу.

«И да, и нет. Нам не хватает единства между клубами. Но в мае мы постараемся восстановить это единство. Надеюсь, что мы найдем оптимальное решение для всех», — отметил он.

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