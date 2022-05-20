На уайл-кард в Евролиге-22/23 будут претендовать клубы из Испании, Адриатической лиги и Турции

На участие в Евролиге-22/23 за счет получения уайлд-кард от турнира будут претендовать клубы из Испании, Адриатической лиги и Турции.
Об этом рассказал президент Евролиги Жорди Бертомеу.
Предполагается, что кандидатом от турецкого чемпионата является финалист Еврокубка «Бурсаспор».
Минимальный бюджет клуба для попадания в Евролигу составит 7 миллионов евро.
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