На уайл-кард в Евролиге-22/23 будут претендовать клубы из Испании, Адриатической лиги и Турции

Теги Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Испании чемпионат Турции Адриатическая лига Жорди Бертомеу Бурсаспор Баскетбол

На участие в Евролиге-22/23 за счет получения уайлд-кард от турнира будут претендовать клубы из Испании, Адриатической лиги и Турции.

Об этом рассказал президент Евролиги Жорди Бертомеу.

Предполагается, что кандидатом от турецкого чемпионата является финалист Еврокубка «Бурсаспор».

Минимальный бюджет клуба для попадания в Евролигу составит 7 миллионов евро.

Полуфиналы Единой лиги — ожидания и реальность

«Очень много достается от отца»: Александр Мальцев — о переходе из ЦСКА в «Химки» и игре под руководством папы

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные