На уайл-кард в Евролиге-22/23 будут претендовать клубы из Испании, Адриатической лиги и Турции

На участие в Евролиге-22/23 за счет получения уайлд-кард от турнира будут претендовать клубы из Испании, лиги и Турции.

Об этом рассказал президент Евролиги Жорди Бертомеу.

Предполагается, что кандидатом от турецкого чемпионата является финалист Еврокубка .

Минимальный бюджет клуба для попадания в Евролигу составит 7 миллионов евро.

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