Трехочковый бросок Василие Мицича на последней секунде вывел «Анадолу Эфес» в финал Евролиги

Трехочковое попадание защитника «Анадолу Эфеса» на последней секунде принесло турецкой команде победу над греческим «Олимпиакосом» в первом полуфинальном матче Евролиги (77:74).

За 20 секунд до конца встречи центровой Хассан Мартин сравнял счет – 74:74. Тренер «Эфеса» взял тайм-аут перед решающей атакой, на которую оставалось 19 секунд.

Действующие чемпионы Евролиги доверили решающий бросок сербскому защитнику. Мицич дождался, когда истечет основное время матча, и одновременно с сиреной отправил победный мяч в кольцо из-за дуги.

Оставшихся 0,2 секунды не хватило «Олимпиакосу» на последний бросок.

второй год подряд вышел в финал Евролиги, где встретится с победителем второго полуфинального матча «Барселона» – «Реал».

Главный праздник европейского баскетбола – «Финал четырех» Евролиги – уже сегодня. Превью к торжеству

Полуфиналы Единой лиги — ожидания и реальность

На снос УСК ЦСКА больно смотреть. Вот последние секунды легендарного дворца