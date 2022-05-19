Трехочковый бросок Василие Мицича на последней секунде вывел «Анадолу Эфес» в финал Евролиги

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Трехочковое попадание защитника «Анадолу Эфеса»  Василие Мицича на последней секунде принесло турецкой команде победу над греческим «Олимпиакосом» в первом полуфинальном матче Евролиги (77:74).

За 20 секунд до конца встречи центровой «Олимпиакоса» Хассан Мартин сравнял счет – 74:74. Тренер «Эфеса» взял тайм-аут перед решающей атакой, на которую оставалось 19 секунд.

Действующие чемпионы Евролиги доверили решающий бросок сербскому защитнику. Мицич дождался, когда истечет основное время матча, и одновременно с сиреной отправил победный мяч в кольцо из-за дуги.

Оставшихся 0,2 секунды не хватило «Олимпиакосу» на последний бросок.

«Анадолу Эфес» второй год подряд вышел в финал Евролиги, где встретится с победителем второго полуфинального матча «Барселона» – «Реал».

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