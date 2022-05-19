Василие Мицич – о победном броске: «Этот момент показался мне таким долгим»

Защитник поделился впечатлениями от победного броска в полуфинале Евролиги против (77:74) и признался, что это было решение тренера.

«Тренер почувствовал, что я нахожусь в хорошем ритме. Я всегда отмечаю, что у нас с Шейном прекрасные открытые отношения, и кто бы ни совершил последний бросок, это очень хорошо для нас.

Я смазал несколько предыдущих бросок, но оставался спокоен. Я был готов совершить этот последний бросок. И я попал.

Честно говоря, я не был уверен, кто находится передо мной. Этот момент показался мне таким долгим.

Везенков сегодня очень хорошо сыграл в защите. К сожалению, он подпрыгнул после моего обманного движения. Я немного сместился и бросил», – рассказал серб.

Главный праздник европейского баскетбола – «Финал четырех» Евролиги – уже сегодня. Превью к торжеству