Адам Сильвер: «НБА хочет сохранить плей-ин и создать дополнительные стимулы для игроков и команд»

Комиссионер НБА Адам Сильвер во время общения с журналистами заявил, что лига обсуждает вопрос о сохранении экспериментального турнира плей-ин после нынешнего сезона.

Сильвер отметил, что формат плей-ин может быть изменен, но выразил уверенность, что он сохранится: «Думаю, плей-ин станет неотъемлемой частью лиги».

По словам Сильвера, он пытается найти выход из ситуации, когда «у звездных игроков есть тенденция к пропуску определенного количества матчей». Глава НБА считает, что плей-ин является правильным начинанием по работе в этом направлении, но он также рассматривает и другие варианты, включая корректировку текущего расписания с 82 встречами в регулярке.

«Другой способ добиться этого – создание дополнительных стимулов. Плей-ин был первым шагом по созданию стимулов для команд, чтобы они оставались конкурентоспособными, имея больше шансов на борьбу за место в плей-офф. Новые стимулы могут быть связаны с сезонными турнирами и изменениями в формате», – заявил Сильвер.

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