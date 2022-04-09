Колин Каухерд: «Обязуйте звезд сыграть 85% матчей для получения индивидуальных наград и попадания на Матч звезд»

Эксперт Fox Sports Колин Каухерд ответил комиссионеру НБА Адаму Сильверу, который обеспокоен пропуском большого количества матчей звездными игроками.

«Очевидно, вы не должны стимулировать людей ходить на работу, если они зарабатывают 30 миллионов долларов в год. Но таков мир, в котором мы живем. Вы знаете старую поговорку: дашь кому-то палец – откусят руку по локоть. У игроков много рычагов воздействия, и они этим пользуются. Я бы обязал игроков принять участие в 85% матчей. В противном случае они не будут допущены на всех звезд, не смогут выиграть звание лучшего бомбардира и какой-либо индивидуальный титул. Также они не смогут участвовать в конкурсе трехочковых бросков или данков. И еще они не смогут попасть в символические сборные НБА. Все эти награды будут являться поощрительными бонусами.

Тогда, на мой взгляд, первая сборная нынешнего сезона будет выглядеть следующим образом: Трэй Янг и Демар Дерозан – задняя линия, и Эндрю Уиггинс – передняя линия. , Кевин Дюрант, – их там не будет, они не сыграли достаточное количество матчей. – кандидат на MVP и центровой в первой символической пятерке. А вот вторая команда: Ламело Болл, Энтони Эдвардс, Тобайас Харрис, Джулиус Рэндл и Карл-Энтони Таунс», – сказал Каухерд.

Гонка за MVP НБА. Уже без Леброна, зато с его наследниками