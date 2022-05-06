Владимир Гомельский: «Молчание Кириленко или Кущенко легко объясняю очень простой причиной. Они собираются и дальше жить в этой стране»

Спортивный комментатор Владимир Гомельский, отвечая на вопрос болельщика в конференции на своем сайте, рассказал, как его отец, заслуженный тренер СССР Александр Яковлевич Гомельский, отнесся бы к происходящему сейчас в России и антизападным настроениям в стране, а также объяснил молчание по этому поводу президента РФБ Андрея Кириленко и президента Лиги ВТБ Сергея Кущенко.

«У моего папы была достаточно сложная биография. Мой дед, его отец был трижды судим и трижды сидел. КГБ СССР за период с 1956 по 1986 год семь раз делали Папу невыездным. Мне было 14 лет, когда в конце 1967 года папа стал учить меня читать советские газеты между строк, чтобы получать представление о том, что в действительности происходит в стране и в мире.

Согласен с Вами – папа был патриотом своей страны, но не был патриотом власти. Папа строил свои отношения с власть предержащими так, чтобы эти люди предоставляли ему административный ресурс тогда, когда он (ресурс) был нужен. Согласитесь, что быть патриотом своей страны и быть патриотом власти в этой стране – это не одно и то же. И никогда папа не смог относиться к Саше Волкову или как к врагам. Все они были его дети. Точно такие же, как четверо его родных сыновей.

А молчание Кириленко или Кущенко я легко объясняю очень простой причиной. Они собираются и дальше жить в этой стране», – написал Гомельский.

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