«Будем отталкиваться от решения ФИБА». Андрей Кириленко прокомментировал возможный переход России в ФИБА-Азия

Президент РФБ Андрей Кириленко ответил на вопрос о возможном переходе России из в ФИБА-Азия.

«Решение ФИБА по сборным России будет в середине мая, от этого и будем отталкиваться. В любом случае есть разные варианты развития событий», – сказал Кириленко.

1 марта ФИБА временно отстранила все российские сборные и клубы от участия в турнирах под эгидой организации.

В четверг наблюдательный совет Федерации шахмат России единогласно проголосовал за вступление в состав участников Азиатской шахматной федерации.

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