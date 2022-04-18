«Будем отталкиваться от решения ФИБА». Андрей Кириленко прокомментировал возможный переход России в ФИБА-Азия

Теги сборная России сборная России жен ФИБА РФБ Андрей Кириленко ФИБА-Европа Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко ответил на вопрос о возможном переходе России из ФИБА-Европа в ФИБА-Азия.

«Решение ФИБА по сборным России будет в середине мая, от этого и будем отталкиваться. В любом случае есть разные варианты развития событий», – сказал Кириленко.

1 марта ФИБА временно отстранила все российские сборные и клубы от участия в турнирах под эгидой организации.

В четверг наблюдательный совет Федерации шахмат России единогласно проголосовал за вступление в состав участников Азиатской шахматной федерации.

«Нахожусь в стране под санкциями, на качество жизни это никак не влияет». Антон Понкрашов открывает Иран

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные