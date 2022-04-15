Андрей Кириленко – об Алексее Шведе: «У нас мало таких игроков, которые играют с мячом и создают моменты»

Президент РФБ Андрей Кириленко в подкаст-шоу «Взял мяч» заявил, что российскому баскетболу не хватает таких игроков, как Алексей Швед ( ), которые играют с мячом и способны создать момент.

«Сейчас уже начинает меняться баскетбольная ментальность у игроков, но я заметил, что мы очень командная с точки зрения баскетбола нация. Всегда с самого детства тренеры учат, что мы должны быть командой. Из-за этого много соревнований проходит в режиме «пас, пас, пас, пас, нашли свободного, забили». И очень мало ребят, которые берут на себя инициативу. Мы их всегда за это «унижаем» и смотрим на них, как на «единалов».

для большинства баскетбольной общественности – эгоист, один играет. Но он один из любимейших моих игроков. Потому что у нас минимум таких игроков, которые играют с мячом и создают моменты. До Шведа такими игроками были только Василий Карасев и Сергей Базаревич.

Нам не хватает таких игроков. Если, например, в Америке слишком много таких игроков, то у нас слишком мало. Хочется, чтобы мы нашли какой-то баланс», – сказал Кириленко.

10 молодых звезд российского баскетбола. За кем следить на «Финале восьми»-2022