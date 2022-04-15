Андрей Кириленко: «Дюрэнт сказал, что АК – один из сложнейших защитников, с которым ему приходилось играть в карьере»

Президент РФБ Андрей Кириленко в подкаст-шоу «Взял мяч» признался, что ему было приятно получить комплимент от одного из лучших скореров в истории НБА Кевина Дюрэнта.

«Когда я играл в «Миннесоте», помню, у нас был матч с «Оклахомой», и после игры Дюрэнт в своем интервью сказал, что АК – один из сложнейших защитников, с которым ему приходилось играть в своей карьере. Хотя на тот момент мне уже был 31 год.

Для меня это было очень приятно. Это некоторая оценка коллеги, великолепного игрока, который специализируется на нападении. И он говорит тебе комплимент, что ему сложно против тебя играть. Это действительно крутой комплимент, который приятен и льстит тебе», – сказал Кириленко.

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