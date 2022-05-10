Джинни Басс: «Недовольна результатами «Лейкерс», готова принимать тяжелые решения»

Владелица «Лейкерс» Джинни Басс прокомментировала результаты команды в нынешнем сезоне и рассказала о планах на будущее.

«Я теряю терпение лишь потому, что у нас была четвертая по величине зарплатная ведомость в лиге. Если вы платите такой налог на роскошь, вы ожидаете попадания в плей-офф. Так что да, мне было неприятно получить такой результат. Я недовольна, не удовлетворена. Нам не нравится пропускать плей-офф, я понимаю гнев и разочарование болельщиков. Я должна улучшить ситуацию. Если мы не будем соответствовать стандартам «Лейкерс», я обязательно рассмотрю любые изменения. Буду принимать тяжелые решения, потому что именно так вы должны действовать. Последнее слово всегда за мной. Я управляю командой, а не кто-то еще. Я контролирую «Лейкерс» и несу ответственность за каждое решение, которое здесь принимается.

Что касается баскетбольных решений, я полностью доверяю нашему фронт-офису, который возглавляет . Он очень умен и глубоко понимает стратегию. Он делает все обдуманно и целенаправленно. Я полностью уверена, что он сможет подобрать состав и найти тренера, который вернет нас туда, где мы должны быть. Вести разговор о будущем Уэстбрука в команде преждевременно. Сейчас нам нужно найти подходящего тренера. Его стиль игры и наш состав должны гармонировать. У меня нет причин полагать, что мы не способны победить с нынешним составом. Фил Джексон научил меня, что всегда есть путь к успеху. Иногда это бывает трудно, иногда – легко, но вы должны видеть возможности.

Я знаю, что Курта Рэмбиса несправедливо критиковали. Хочу напомнить людям, что он работает в почти 40 лет. Он был частью чемпионских команд как игрок и как помощник тренера. Я восхищаюсь его знаниями о баскетболе. Что касается Линды Рэмбис, она не играет никакой роли в принятии баскетбольных решений. Ее роль, как и в течение последних почти 40 лет, заключается в том, чтобы быть моим советником. Мы с ней работали вместе многие годы. Не понимаю, почему это стало проблемой для людей. Я хочу, чтобы фанаты «Лейкерс» смотрели в будущее с оптимизмом. Мы вернем команду на те позиции, которые они ожидают. Мы хотим быть уверены, что живем в соответствии с прошлым «Лейкерс», когда движемся вперед в будущее», – сказала Басс.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века