Джейлен Браун: «Мы не были готовы играть без Эла Хорфорда и Маркуса Смарта»

Защитник «Бостона» после поражения от в первом матче финальной серии Восточной конференции (107:118, 0-1) признался, что отсутствие и сказалось не игре команды.

«Мы не были готовы играть без Эла и Смарта. Это не оправдание, нам нужно играть лучше.

Тем не менее мы контролировали игру в первой половине, но потеряли контроль в третьей четверти. Нам просто нужно лучше играть на обеих сторонах площадки, быть более дисциплинированными. Мы слишком часто фолили и позволили игре ускользнуть от нас», – сказал Браун.

Смарт продолжает восстанавливаться после растяжения связок стопы, Хорфорд был помещен в ковид-протокол.

Джимми Батлер разобрал молодежь «Бостона» как школьников. Разница в классе между финалистами Востока сегодня слишком велика

«Бостон» против «Хит» – шахматная партия лучших тренеров плей-офф

Что нужно знать о финале Востока, если только сейчас включился в НБА