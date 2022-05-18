Име Удока – об ошибках «Селтикс»: «Нет ничего, что мы не могли бы исправить»

Главный тренер «Бостона» заявил, что ошибки стали одной из причин поражения команды в стартовом матче финальной серии Восточной конференции от (107:118, 0-1).

«Нет ничего, что мы не могли бы исправить. Мы исправляем свои ошибки на протяжении всего сезона, особенно во второй половине и плей-офф.

Все совершали ошибки, не только молодые парни. Джейсон Тейтум и некоторые из наших опытных игроков совершали такие же ошибки», – отметил Удока.

«Селтикс» совершили 16 потерь, 7 – на счету лидера команды Джейсона Тейтума. У игроков «Хит» – 12 потерь.

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