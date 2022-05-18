Джимми Батлер эффектно накрыл бросок Джейсона Тейтума из-за дуги

На последних минутах первого матча финальной серии Восточной конференции между форвард «Майами» поставил эффектный блок-шот («Бостон»), который пытался сократить отставание своей команды броском из-за трехочковой дуги.

Мяч после блок-шота Батлера оказался на трибуне.

Встреча закончилась победой «Хит» со счетом 118:107. Батлер отметился 41 очком, 9 подборами, 5 передачами, 4 перехватами и 3 блок-шотами.

Тейтум набрал в матче 29 очков, сделал 8 подборов, 6 передач, 4 перехвата и 7 потерь.

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