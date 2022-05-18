Джимми Батлер набрал 41 очко, сделал 9 подборов, 5 передач и 4 перехвата в 1-м матче против «Бостона»

Лидер «Майами» Джимми Батлер набрал 41 очко, сделал 9 подборов, 5 передач и 4 перехвата в победном первом матче финальной серии Восточной конференции против «Бостона» (118:107, 1-0).

Батлер стал восьмым игроком в истории НБА, которому удалось набрать 40+5+5+4 в одном матче плей-офф. Ранее это делали Леброн Джеймс, Расселл Уэстбрук, Пол Пирс, Аллен Айверсон, Майкл Джордан, Патрик Юинг и Лэрри Берд.

Батлер реализовал 12 из 19 с игры, 0 из 2 из-за дуги, 17 из 18 с линии штрафных, а также сделал 3 блок-шота и 2 потери за 41 минуту на площадке.

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