Бэм Адебайо случайно пнул Гранта Уильямса по лицу, забросив с фолом

Центровой случайно пнул форварда «Бостона» по лицу, когда тот упал на паркет, пытаясь спровоцировать фол в нападении.

Судьи зафиксировали фол у Уильямса. Адебайо забросил в кольцо и получил право на один штрафной.

Инцидент случился в начале второй половины стартового матча финальной серии Восточной конференции. Встреча закончилась победой «Майами» над «Бостоном» – 118:107.

Джимми Батлер разобрал молодежь «Бостона» как школьников. Разница в классе между финалистами Востока сегодня слишком велика

«Бостон» против «Хит» – шахматная партия лучших тренеров плей-офф

Что нужно знать о финале Востока, если только сейчас включился в НБА